Ушаков: РФ откровенно высказала США соображения по мирному плану

Дипломат отметил, что беседа продлилась около пяти часов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российско-американские переговоры в Кремле накануне были откровенными. Москва открыто высказывала свои соображения по привезенным из Вашингтона документам, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Читайте также

Контакты с США и роль российского солдата в них. Ушаков о переговорах по Украине

Дипломат отметил, что "беседа очень характер продолжительный носила", продлившись около пяти часов. "Мы высказали откровенно свои соображения по тем документам, которые американцы нам показали", - добавил он.