Ушаков: РФ и США договорились не раскрывать подробности переговоров по Украине

Помощник президента России отметил, что Москва и Вашингтон ведут диалог по украинскому урегулированию в закрытом формате

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Москва и Вашингтон ведут переговоры по украинскому урегулированию в закрытом формате и условились не раскрывать подробности данного процесса. Об этом, комментируя прошедшую накануне в Кремле встречу, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Читайте также

Контакты с США и роль российского солдата в них. Ушаков о переговорах по Украине

"Я не могу сказать подробности, потому что условились о том, что ни мы, ни американцы не будем комментировать конкретно, о чем и как говорили", - заметил представитель Кремля.

"Переговоры проходили в закрытом режиме", - пояснил Ушаков.