Ушаков: США готовы учитывать соображения России по Украине

Помощник российского лидера назвал настрой рабочим

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. США проявляют готовность прилагать усилия для долгосрочного урегулирования на Украине. Вашингтон при этом выражает готовность учитывать соображения Москвы, отметил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Настрой рабочий, американцы готовы предпринять всевозможные усилия, для того чтобы добиться долгосрочного урегулирования, что, собственно, отвечает и нашим целям", - заметил он.