Ушаков: успехи ВС РФ и неадекватность Зеленского могут изменить восприятие ЕС
Редакция сайта ТАСС
13:32
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Отношение Европы к украинскому конфликту может измениться с учетом реальных успехов Вооруженных сил России на Украине и одновременно странных заявлений Владимира Зеленского. Надежду на это выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.
Читайте также
Контакты с США и роль российского солдата в них. Ушаков о переговорах по Украине
"Хотел бы выразить надежду, что более адекватное отношение и восприятие происходящего, оно будет продемонстрировано и европейцами, и украинцами - с учетом противоречивых заявлений Зеленского о том, что они якобы там воюют с нами в отдельных пунктах, которые давно уже освобождены российскими войсками", - отметил представитель Кремля.
"Я думаю, что все-таки сейчас разум восторжествует и реальные успехи наших войск все-таки поспособствуют этому", - добавил Ушаков.