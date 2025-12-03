Ушаков: успехи ВС РФ и неадекватность Зеленского могут изменить восприятие ЕС

Дипломат указал на заявления Владимира Зеленского о том, что ВСУ "якобы воюют в отдельных пунктах, которые давно уже освобождены российскими войсками"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Отношение Европы к украинскому конфликту может измениться с учетом реальных успехов Вооруженных сил России на Украине и одновременно странных заявлений Владимира Зеленского. Надежду на это выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.

"Хотел бы выразить надежду, что более адекватное отношение и восприятие происходящего, оно будет продемонстрировано и европейцами, и украинцами - с учетом противоречивых заявлений Зеленского о том, что они якобы там воюют с нами в отдельных пунктах, которые давно уже освобождены российскими войсками", - отметил представитель Кремля.

"Я думаю, что все-таки сейчас разум восторжествует и реальные успехи наших войск все-таки поспособствуют этому", - добавил Ушаков.