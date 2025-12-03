Ушаков прокомментировал международное признание границ России

Подобные вопросы являются предметом переговоров, подчеркнул помощник президента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Требуемое РФ международное признание территориальных реалий предполагает нечто иное, нежели просто двусторонняя фиксация сложившейся ситуации. Таким образом прокомментировал слова президента России Владимира Путина его помощник Юрий Ушаков.

Читайте также

Контакты с США и роль российского солдата в них. Ушаков о переговорах по Украине

"Международное признание - это уже не только двустороннее, - ответил он на вопрос, что Москва подразумевает под международным признанием новых границ. - Я подтверждаю то, что сказал президент".

"Не буду сейчас конкретно говорить [о форме], - добавил дипломат. - Все эти вопросы являются как раз предметом переговоров, в частности между российской и американской сторонами".