Ушаков: РФ и США продолжат контакты после полезного разговора в Кремле
Редакция сайта ТАСС
13:31
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Разговор президента РФ Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером был полезным.
Читайте также
Контакты с США и роль российского солдата в них. Ушаков о переговорах по Украине
Российско-американские контакты продолжатся, заверил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"В общем, полезный разговор, контакты будут продолжены", - отметил дипломат.