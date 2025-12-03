Ушаков: РФ и США продолжат контакты после полезного разговора в Кремле

Помощник российского лидера напомнил о беседе президента РФ Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Разговор президента РФ Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером был полезным.

Российско-американские контакты продолжатся, заверил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"В общем, полезный разговор, контакты будут продолжены", - отметил дипломат.