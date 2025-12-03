Ушаков: подвиг ВС РФ сделал адекватнее оценки Запада по миру на Украине

Это касается не только США, отметил помощник президента

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Подвиг российского солдата на Украине сделал более адекватными западные оценки путей украинского мирного урегулирования. Это касается не только США, отметил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наши русские, российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей по достижению мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров стали более адекватными", - указал дипломат.

"Это касается не только американских партнеров, которые, в общем-то, настроены в соответствии с установками [президента США Дональда] Трампа содействовать достижению мирного урегулирования", - добавил он.