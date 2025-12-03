Минобороны заявило о разминировании инфраструктуры Волчанска

В ведомстве подчеркнули, что действия личного состава подразделений в ходе освобождения населенного пункта отличались высокой слаженностью и профессионализмом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Разминирование инфраструктуры проводится в освобожденном Волчанске, мирному населению оказывается необходимая гуманитарная помощь. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В настоящее время на освобожденной территории проводится разминирование объектов инфраструктуры. Населению оказывается необходимая гуманитарная помощь", - сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что поставленная командованием группировки "Север" задача по освобождению города была выполнена, что свидетельствует о высоком уровне планирования и реализации этой операции. В ведомстве подчеркнули, что действия личного состава подразделений в ходе освобождения Волчанска отличались высокой слаженностью и профессионализмом. "Огневое подавление опорных пунктов и узлов сопротивления противника, выявленных с помощью беспилотных авиационных комплексов, позволило рассечь вражескую оборону", - подчеркнули в министерстве.

ВСУ использовали Волчанск как укрепрайон с мощной линией обороны по реке Волчья. Освобождение города позволило расширить буферную зону безопасности в Харьковской области.

Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска (ДНР) и Волчанска (Харьковская область).