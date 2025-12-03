В Донецке из-за атаки дронов ВСУ повреждено остекление в ДК "Горняк"

Повреждены также остекление и хозпостройка в частном секторе

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. ВСУ атаковали дронами Донецк, повреждено остекление в ДК "Горняк" в Куйбышевском районе. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

"По предварительной информации, в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе нарушено остекление по ул. Угольной в здании ДК "Горняк" и в доме по улице Слепнева. Также повреждены остекление и хозпостройка в частном секторе по ул. Градостроителей", - написал он в Telegram-канале.