Мнение

Картина по итогам переговоров в Москве: на что готовы стороны

Андрей Суржанский — о том, как складывается ситуация по плану Трампа и к чему идет конфликт на Украине

© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Удалось ли спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу, по выражению Дональда Трампа, "продать" России обновленный мирный план по Украине? Это, пожалуй, главный вопрос, который интересовал многих по завершении переговоров в Москве американской делегации.

Кто и с каким настроем пожаловал

Визит в российскую столицу стал для Стивена Уиткоффа уже шестым с января нынешнего года.

Подводя итоги встречи, которая продолжалась пять часов, помощник президента РФ Юрий Ушаков констатировал, что "пока еще компромиссного варианта [мирного плана] найдено не было", хотя некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. При этом он охарактеризовал встречу как "полезную, конструктивную и весьма содержательную".

Ушаков рассказал, что рассматривалось несколько вариантов плана по урегулированию на Украине. "Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали саму суть того, что заложено в эти американские документы", — пояснил помощник президента. "Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться", — сказал далее Ушаков. Уточнять, какие именно формулировки не устроили российскую сторону, он отказался, подтвердив при этом, что обсуждались конкретно территориальные проблемы. "Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров. Это вполне логично. Переговоры носили совершенно закрытый, секретный характер", — резюмировал представитель Кремля.

На этот раз глава американской администрации подключил к резко активизировавшемуся переговорному процессу по Украине еще и своего зятя Джареда Кушнера, который прибыл в Москву вместе с Уиткоффом.

44-летний Кушнер ранее участвовал в выработке договоренностей между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС и, как пишет пресса, приложил руку к подготовке нынешнего мирного плана по Украине, первоначально состоявшего из 28 пунктов. Надо полагать, что по возвращении в Вашингтон параллельно с официальным докладом Уиткоффа он представит своему именитому тестю неофициальный отчет об итогах переговоров в Москве, что называется, с глазу на глаз.

При этом на случай прорывных договоренностей, о которых нужно немедленно доложить боссу, всегда есть закрытая связь в посольстве США в Москве. И ею, насколько известно, американские гости воспользовались, как только покинули Кремль.

Некоторые западные СМИ называли нынешнюю встречу в Кремле чуть ли не судьбоносной для всего мирного процесса, столь велики были ожидания. Настрой сторон явно был позитивным. Кремль распространил кадры, на которых участники встречи улыбались и тепло приветствовали друг друга.

Что нужно России

Как заявлял президент России Владимир Путин, вариант, который состоял из 28 пунктов, вполне мог быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но то, что из него получилось после американо-украинских консультаций на прошлой неделе, — совсем иное дело.

Общаясь с журналистами в Бишкеке, Путин предельно четко обозначил позицию России относительно любых будущих договоренностей: для нас крайне важно международное признание территориальных реалий. "Одно дело — решения признанные, и определенные территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренностей это будет нападением на Российскую Федерацию со всеми вытекающими из этого ответными мерами России, — пояснил президент. — Или это будет восприниматься как попытка вернуть законно принадлежащую Украине территорию. Это разные вещи". "Поэтому, конечно, нам нужно признание, — резюмировал Путин. — Но не от Украины сегодня".

Читайте также

Грядущий год и новый миропорядок. Прогнозы за круглым столом в Совете Федерации

В этой связи он заметил, что юридическое признание Крыма и Донбасса территорией России как раз и должно стать предметом переговоров Москвы и Вашингтона.

Что обсуждали в Москве

В Москву американская делегация приехала обсуждать вариант мирного плана, который был скорректирован по итогам американо-украинских консультаций в Женеве 23 ноября и в конце прошлой недели передан российской стороне. Режим Зеленского даже якобы с ним согласился. Ушаков рассказал, что помимо первого варианта мирного плана Россия получила еще четыре документа, которые обсуждались на встрече в Кремле. "Если интересен вопрос только о пунктах, то был документ, который содержал 27 пунктов", — сказал Ушаков. По его словам, этот мирный план президента США Трампа был передан Москве, но дискуссий по нему не было. При этом он не стал раскрывать суть четырех дополнительных документов. Но они все касаются долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине.

Как писала западная пресса, Киев готов принять большинство пунктов предложенного Трампом плана, за исключением трех ключевых, касающихся ограничений численности ВСУ, членства в НАТО и территориальных уступок. Правда, после Женевы были еще американо-украинские консультации в Майами 30 ноября, итоги которых впечатляют еще меньше.

Как сообщило украинское издание "Страна", Соединенным Штатам и Украине не удалось договориться ни по одному из ключевых вопросов мирного плана Вашингтона. Так, члены украинской делегации выступили против вывода войск из ДНР, ссылаясь на некие конституционные ограничения, негативное отношение к этому вопросу в обществе и, что характерно, "несоответствие реальной ситуации". Киев, терпя поражение в конфликте с Россией, продолжает настаивать на прекращении огня по текущей линии боевого соприкосновения. И только после этого должно, мол, начаться обсуждение территорий. Отверг Киев и еще один пункт плана — отказ незалежной от членства в НАТО. И здесь тоже делегация сослалась на конституцию страны, в которой прописан курс на членство в Североатлантическом альянсе.

В свою очередь американская газета The Wall Street Journal сообщила, что вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву также остался нерешенным по итогам переговоров делегаций США и Украины в Майами.

Зеленский действует по уже отработанной схеме: не отвергая с ходу американские предложения (поскольку это вредно для здоровья), он тут же бежит советоваться со своими европейскими благодетелями в надежде с их помощью надавить на администрацию США и выторговать для себя то, что торгу не подлежит. В Вашингтоне, похоже, эту тактику раскусили и пока не спешат принимать европейских эмиссаров, которые еще в начале прошлой недели засобирались было в американскую столицу, но так и не доехали. Вообще, по моим наблюдениям, в администрации Трампа начинает вызывать откровенное раздражение привычка Зеленского постоянно бегать "жаловаться к мамке".

Европа, оказавшаяся за бортом переговорного процесса, винить должна в этом прежде всего себя. Как отметил Путин, все предложения европейцев направлены на то, чтобы заблокировать мирный процесс. Выдвигают такие требования, которые являются для России абсолютно неприемлемыми.

Переговорная тактика США изменилась?

Издание Politico считает, что изменилась, и именно с подключением к консультациям госсекретаря Марко Рубио. Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл, по словам газеты, изначально представил "тяжелый выбор" Украине и Европе, настаивая на том, чтобы они согласились на 28-пунктный план. Когда же в Женеву прибыл Рубио для встречи с украинской делегацией, изменился характер переговоров. "Мы считаем, что участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. После Женевы их темп замедлился, и это хорошо", — сказал изданию неназванный источник из страны НАТО.

Другой неназванный европейский чиновник заметил, что до подключения госсекретаря казалось, что переговорным процессом управлял вице-президент Джей Ди Вэнс. При участии Рубио американская делегация стала более гибкой.

Читайте также

Закончить нельзя продолжать: кто поставит точку в конфликте на Украине

А телеканал NBC News и вовсе утверждает, что внутри администрации наблюдается раскол из-за Украины, вызванный политическим соперничеством Вэнса и Рубио — двух наиболее вероятных преемников Трампа на президентских выборах 2028 года. По словам NBC News, ряд чиновников, в том числе Вэнс и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, считают, что основным препятствием на пути к достижению мира является позиция Украины, и полагают, что Вашингтон должен усилить нажим на Киев. Другой лагерь, представленный Рубио, по данным телеканала, возлагает ответственность за начало конфликта на Россию и выступает за ужесточение санкционного давления и другие меры в отношении Москвы. Вэнс и Рубио поспешили опровергнуть сообщения о внутреннем расколе. Мол, врут все эти СМИ, чтобы сорвать планы президента.

Раскола, может быть, и нет, но то, что есть внутренние разногласия, не вызывает никакого сомнения. Другое дело — насколько они серьезны и могут ли затормозить мирный процесс.

Метания Зеленского

Зеленский же все эти дни мотался или, точнее говоря, метался как ошпаренный по Европе. Планировал еще и в Вашингтон заехать, но там его не приняли. Возвращаться домой из таких поездок ему, похоже, не очень-то хочется из-за сотрясающего страну коррупционного скандала и все более тревожных новостей с фронта. Париж, Берлин, Дублин. Какая там следующая остановка?

Зеленский напоминает школьника, который, получив двойку, слоняется весь день по улице, лишь бы не попадаться на глаза своей маме. И суета его вполне понятна. Каждый новый день — это новые территории, завоеванные российскими войсками, и обратной тенденции для Зеленского не просматривается. Отсюда отчаянные попытки с помощью терактов — последними из которых стали нападения на гражданские суда в Черном море и объекты Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском — повлиять на ход переговоров.

На фоне продолжающегося на Украине коррупционного скандала, который, как считают многие, был спровоцирован самими Соединенными Штатами, газета The Washington Post прогнозирует усиление давления на Зеленского в ближайшие дни со стороны администрации Трампа. Цель — добиться от него заключения сделки об урегулировании кризиса на Украине на тех условиях, которые Вашингтон считает для Киева пока еще приемлемыми, исходя из текущих реалий. Но в голове у несостоявшегося украинского Бонапарта реалии и хотелки никак не соединяются друг с другом.

Пока же по итогам переговоров в Кремле объективно вырисовывается следующая картина: конфликт на Украине не закончится никаким временным перемирием, развал украинского государства под давлением снаружи и изнутри не будет остановлен, движение российских войск не будет прекращено.

Для Москвы в диалоге с американской стороной крайне важно сохранить то понимание по украинскому вопросу, которое было достигнуто на Аляске. Иными словами, сохранить и по возможности поднять дух Анкориджа. Получится ли? Ближайшее время покажет.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru