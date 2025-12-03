Сальдо заявил, что ВСУ атакуют мирное население от безысходности

Российские бойцы расчетов ПВО делают все возможное, чтобы сократить риски ударов дронами по гражданскому населению, сообщил губернатор Херсонской области

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. ВСУ не могут нанести серьезный урон ВС РФ, поэтому от безысходности атакуют мирное население Херсонской области. Об этом журналистам сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Они не ослабляли свою деятельность по созданию атмосферы сложности и тяжести жизни на левобережье Херсонской области. Они постоянно стараются нанести урон по объектам жизнеобеспечения, которые находятся на левобережной части Херсонской области - это Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки. <…> Продолжаются атаки на мирные гражданские автомобили. В этом случае хочется сказать, что гражданское население страдает именно от безысходности тех вояк ВСУ, которые ничего не могут конкретного сделать, серьезного урона нанести сейчас нашим вооруженным силам", - сказал Сальдо.

По словам Сальдо, ВСУ атакуют как российскую территорию Херсонской области, так и часть, оккупированную киевским режимом, чтобы у мирного населения складывалось чувство безысходности.

Он отметил, что российские бойцы расчетов ПВО делают все возможное, чтобы сократить риски ударов дронами по гражданскому населению.