ТАСС публикует кадры освобождения Червоного в Запорожской области

На видео показали работу расчетов тяжелых огнеметных систем по позициям ВСУ в населенном пункте, уничтожение украинских солдат операторами FPV-дронов, а также действия российских штурмовиков, заснятые с разведывательного дрона

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Кадры из освобожденного штурмовиками группировки войск "Восток" села Червоное в Запорожской области оказались в распоряжении ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении данного населенного пункта.

На видеокадрах - работа расчетов тяжелых огнеметных систем по позициям ВСУ в населенном пункте, уничтожение украинских солдат операторами FPV-дронов, а также действия российских штурмовиков, заснятые с разведывательного дрона. Также на видео - бойцы ВС РФ с флагами страны в населенном пункте.