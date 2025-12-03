ВС РФ уничтожили дрон-камикадзе "Дартс" ВСУ на красноармейском направлении

Для атаки бойцы группировки "Центр" применили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил украинский дрон-камикадзе "Дартс" на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" в ходе боевого дежурства успешно уничтожил ударный дрон-камикадзе самолетного типа "Дартс" формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ходе боевого дежурства зенитчики обнаружили низколетящий беспилотник, который пытался преодолеть линию боевого соприкосновения для разведки позиций российских войск. "После определения курса цели оператор комплекса захватил вражеский БПЛА и произвел пуск ракеты. На высоте около 500 м дрон был поражен прямым попаданием. Весь процесс от момента визуального обнаружения до уничтожения занял менее двух минут, что исключило возможность получения противником каких-либо данных", - добавили в Минобороны.

Также в ведомстве сообщили, что расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Центр" уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ, предпринявших попытку перемещения на красноармейском направлении. "В ходе боевой работы операторы разведывательных БПЛА выявили перемещение техники и личного состава противника. Передав информацию расчету ударных FPV-дронов, военнослужащие продолжили контроль целей. Выполняя боевую задачу, расчеты успешно уничтожили бронетранспортер М113 американского производства и БТР ВСУ вместе с живой силой противника", - уточнили в Минобороны.