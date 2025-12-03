Эксперт Юрченко: ВСУ почти потеряли шанс выйти из окружения в Гуляйполе

Депутат законодательного собрания Запорожской области призвал бойцов ВСУ сложить оружие и сдаться

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Группировка Вооруженных сил Украины в Гуляйполе после освобождения села Червоное (украинское название - Высокое) в Запорожской области практически потеряла возможность выхода из города. Такое мнение ТАСС высказал депутат законодательного собрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Освобождением Высокого мы берем группировку ВСУ в Гуляйполе уже не в полукольцо, а, используя естественный рельеф местности, практически его закрываем. Шансов вырваться у украинских подразделений в городе практически не осталось. Кольцо сжимается, наши войска контролируют все логистические ветки, идущие к Гуляйполю", - сказал он.

Юрченко призвал бойцов ВСУ сложить оружие и сдаться.