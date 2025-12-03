Группировка "Восток" получила дополнительный выход на направление Гуляйполя
Редакция сайта ТАСС
10:10
обновлено 10:18
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Группировка войск "Восток" получила дополнительный выход на направление Гуляйполя в Запорожской области благодаря освобождению села Червоное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украина. Онлайн
"Освобождение населенного пункта Червоное открыло подразделениям группировки войск "Восток" дополнительный выход на направление Гуляйполя и осложнило противнику удержание обороны на этом участке", - говорится в сообщении.
Ранее в военном ведомстве сообщили об освобождении Червоного подразделениями группировки войск "Восток".