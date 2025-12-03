Слуцкий назвал успехи РФ на фронте важнейшим фактором в процессе переговоров

По словам лидера ЛДПР, достижения Вооруженных сил России заставляют колебаться западных политиков, которые еще недавно стояли на русофобских позициях

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Успехи Вооруженных сил РФ на фронте заставляют колебаться западных политиков, которые еще недавно стояли на русофобских позициях, это важнейший фактор в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Это важнейший и мощнейший фактор, в том числе для тех, кто еще недавно стоял на открыто русофобских позициях. Может быть, в глубине души, к сожалению, он на них и остается, но, исходя из наших успехов на фронте, их позиция претерпевает колебания", - сказал депутат.