Марочко: ВС РФ в Вильче заняли выгодные позиции после продвижения на юг

Российские войска также расширили зону контроля северо-западнее Лимана, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ в Харьковской области продвинулись в южном направлении и заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Вильча. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В Вильче (Харьковская область) передовые порядки российских войск продвинулись в южном направлении, заняв более выгодные рубежи и позиции", - сказал он.

Марочко также доложил о других положительных изменениях на харьковском направлении. По его словам, российские войска расширили зону контроля северо-западнее Лимана, где завершена зачистка большей части зданий.

Кроме того, эксперт отметил, что в районе Дегтярного подразделения ВС РФ скорректировали линию боевого соприкосновения, а на участке Хатнее-Двуречанское зафиксированы позиционные изменения в пользу российских войск.