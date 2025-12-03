Марочко: ВС РФ в Вильче заняли выгодные позиции после продвижения на юг
ЛУГАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ в Харьковской области продвинулись в южном направлении и заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Вильча. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"В Вильче (Харьковская область) передовые порядки российских войск продвинулись в южном направлении, заняв более выгодные рубежи и позиции", - сказал он.
Марочко также доложил о других положительных изменениях на харьковском направлении. По его словам, российские войска расширили зону контроля северо-западнее Лимана, где завершена зачистка большей части зданий.
Кроме того, эксперт отметил, что в районе Дегтярного подразделения ВС РФ скорректировали линию боевого соприкосновения, а на участке Хатнее-Двуречанское зафиксированы позиционные изменения в пользу российских войск.