ВГА: ВС РФ открыли путь на Старый Салтов

Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк уточнил, что вместе с тем ВС РФ развивают наступление на флангах Волчанска и веду зачистки прилегающих территорий

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бойцы российской армии закрепляют успех на волчанском направлении в Харьковской области. С освобождением города ВС РФ создали условия для продвижения в сторону Старого Салтова и Белого Колодезя, расширения буферной зоны у границы, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"На волчанском направлении продолжается закрепление успеха после взятия Волчанска. <...> Освобождение города создало условия для продвижения на Старый Салтов и Белый Колодезь, а также расширило буферную зону у границы", - сказал Лисняк.

Он уточнил, что вместе с тем ВС РФ развивают наступление на флангах Волчанска и веду зачистки прилегающих территорий. "Инициатива сохраняется за российскими подразделениями, которые методично наращивают давление, хотя противник оказывает упорное сопротивление на отдельных участках", - отметил замглавы ВГА.

ВСУ использовали Волчанск как укрепрайон с мощной линией обороны по реке Волчья. Освобождение города позволило расширить буферную зону безопасности в Харьковской области. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска (ДНР) и Волчанска (Харьковская область).