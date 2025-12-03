Мирошник: РФ передала в СБ ООН данные о совершенных ВСУ убийствах мирных жителей

Новые свидетельства о преступлениях ВСУ "едва ли повышают кредит доверия в глазах союзников Киева", отметил посол по особым поручениям МИД России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия передала свидетельства совершенных ВСУ убийств мирных жителей Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области в Совет Безопасности (СБ) ООН и ОБСЕ. Об этом сообщил "Известиям" посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, появляются новые свидетельства преступлений ВСУ, которые "едва ли повышают кредит доверия в глазах союзников Киева". Москва передала соответствующие данные об убийствах в СБ ООН и ОБСЕ, добавил он.

"Однозначно, мы это и делаем. То есть сейчас наши представители, по крайней мере, в СБ ООН, ОБСЕ, на форуме по безопасности ОБСЕ располагают этими данными", - рассказал дипломат изданию.

Как отмечает Мирошник, к убийствам мирных жителей могут быть причастны и иностранные наемники. По крайней мере, как уточняет дипломат, опрошенные очевидцы подтвердили там присутствие американцев, ирландцев и поляков. Однако доказательств их участия в пытках и истязаниях гражданского населения нет, подчеркивает он изданию.