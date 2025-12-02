Reuters узнало судьбу 11 военных, подписавших с ВСУ "молодежный" контракт

По информации агентства, четверо солдат получили тяжелые ранения, трое считаются пропавшими без вести, двое дезертировали, один покончил жизнь самоубийством

Редакция сайта ТАСС

© Brendan Hoffman/ Getty Images

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. ВСУ понесли потери в лице 11 молодых людей, заключивших контракты для мужчин младше мобилизационного возраста. Об этом сообщило агентство Reuters.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

По его информации, четверо солдат получили тяжелые ранения, трое считаются пропавшими без вести, двое дезертировали, и еще один покончил жизнь самоубийством.

"Я пожалел о подписании этого контракта. Я думал, что попробую, заработаю немного дополнительных денег, но это вышло мне боком", - заявил в интервью Reuters один из тех, кто также ранее подписал "молодежный" контракт. Позже он покинул Украину.

8 февраля Владимир Зеленский для восполнения потерь в рядах ВСУ анонсировал специальные контракты для мужчин младше мобилизационного возраста. Уже 11 февраля Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет, 3 сентября депутат Верховной рады Василий Мокан заявил, что молодые украинцы не стали массово заключать подобные контракты.