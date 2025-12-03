ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки три пункта управления БПЛА

Войска "Юга" также разбили два робототехнических комплекса и терминал спутниковой связи Starlink противника

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Войска беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили за сутки три пункта управления дронами, два наземных робототехнических комплекса ВСУ и терминал спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем группировки на северском направлении поражены три пункта управления беспилотной авиации противника, четыре блиндажа и антенна связи. На краматорском направлении войсками беспилотных систем уничтожены два блиндажа живой силы ВСУ, три дрона противника, терминал спутниковой связи Starlink. В районе южнее Константиновки беспилотные подразделения поразили два наземных робототехнических комплекса, два дрона противника и три блиндажа ВСУ", - сказал Астафьев.