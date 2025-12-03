Белгородскую область за сутки пытались атаковать более 40 БПЛА

БЕЛГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию Белгородской области с помощью более 40 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Муром и Новая Таволжанка выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 3 беспилотников, 2 из которых сбиты. В городе Шебекине в результате атаки дрона на автомобиль ранены двое мужчин, пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Транспортное средство повреждено. Кроме того, в городе на территории предприятия повреждены 2 здания, 2 трактора, автобус, 2 легковых и грузовой автомобили", - говорится в сообщении.

Над Белгородом, Белгородским районом, Губкинским, Корочанским, Валуйским, Вейделевским, Алексеевским, Новооскольским, Старооскольским округами сбили 17 беспилотников. Разрушений и пострадавших в муниципалитетах не было. Над Чернянским округом система ПВО сбила еще 10 БПЛА самолетного типа, информация о последствиях уточняется.

Борисовский округ атакован тремя беспилотниками, два из которых сбиты, поврежден автомобиль. По Краснояружскому округу выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов, также с БПЛА сброшены четыре взрывных устройства, последствий нет.

По Грайворонскому округу в ходе семи обстрелов выпущено 16 боеприпасов и нанесены удары 11 беспилотников, 2 из которых подавлены. Повреждены частные дома, надворная постройка, линия электропередачи, гараж, административное здание.