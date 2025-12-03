Расчет "Молнии" уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ у Купянска

По данным Минобороны, цели поразили бойцы группировки "Запад"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Расчет беспилотника "Молния" Войск беспилотных систем группировки "Запад" уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА самолетного типа "Молния" Войск беспилотных систем оказали огневую поддержку штурмовым подразделениям группировки войск "Запад", уничтожив опорный пункт и живую силу противника на купянском направлении в зоне проведения СВО. Беспилотники преодолели воздействие систем РЭБ и рубежи ПВО противника и успешно поразили выявленные цели", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, благодаря специальной конструкции беспилотники "Молния" могут нести более мощное вооружение по сравнению с обычными квадрокоптерами, что существенно увеличивает их боевую эффективность.

"БПЛА такого типа с высокой эффективностью уничтожают легкобронированные укрепления, живую силу и технику на линии боевого соприкосновения, а массовое их использование значительно ускоряет продвижение российских войск и освобождение территорий от украинских неонацистов", - добавили в Минобороны.