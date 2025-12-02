Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили суть мирного плана США по Украине

Конкретные формулировки не обсуждались, отметил помощник президента РФ Владимира Путина

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Конкретные формулировки мирного плана США на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом не обсуждались, говорили о сути документов. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву. Прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали саму суть того, что заложено в эти американские документы", - указал Ушаков.

По словам представителя Кремля, с чем-то российская сторона соглашалась. "И президент [РФ Владимир Путин] это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений", - отметил он.

Главное же, подчеркнул Ушаков, что состоялась весьма полезная дискуссия. "И главное, еще раз подчеркну, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине", - резюмировал он.