Пленный из ВСУ рассказал об издевательствах сотрудников ТЦК над людьми

Мобилизованным ломают конечности и наносят травмы головы, сообщил пленный украинский военный Сергей Костецкий

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) ломают конечности мобилизованных и наносят им травмы головы, рассказал пленный украинский военный Сергей Костецкий на видео, распространенном Минобороны РФ.

"Бывали случаи, когда ТЦК ловили кого-то одного или двоих, ломали руки и ноги, пробивали череп. Их слишком много. Они просто издеваются над мирными, нормальными пацанами, у которых тоже есть семьи", - сказал он.

По словам пленного, он был определен в штурмовое подразделение за пьянство и конфликт с командованием и направлен в зону боевых действий в Димитрове, где после безуспешной попытки выйти из окружения сдался военнослужащим 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр".

В своем обращении к сослуживцам Костецкий призвал их сдаться в плен. "Хочу сказать побратимам, чтобы они сдавались и не боялись. Русский мир - люди здесь хорошие, мирные. Нас не били, не издевались, даже кормят нормально. Вообще нормально относятся, люди хорошие", - сказал он.

Ранее командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук в докладе верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину подчеркнул, что до 2 тыс. человек заблокированы в северной части Димитрова, а южная часть города полностью освобождена и в ней идет зачистка.