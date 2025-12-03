Рубио: решение об окончании конфликта будут принимать Россия и Украина

Как считает госсекретарь, если стороны не захотят "завершать войну, то она продолжится"

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Mark Schiefelbein

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. США работают над урегулированием конфликта на Украине, однако решение о его завершении принимать Москве и Киеву. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"В конце концов решать им. Если они решат, что не хотят завершать войну, то она продолжится. Но мы попробуем положить ей конец", - сказал он.

Рубио добавил, что США пытаются понять, "могут ли они преодолеть разногласия между сторонами" конфликта. "Для этого нам необходимо вести переговоры с обеими сторонами. В этот процесс вовлечены некоторые нерациональные люди, которые полагают, что мы должны говорить лишь с Украиной и совсем не вести переговоров с Россией. Невозможно завершить войну между Россией и Украиной, не ведя переговоры с Россией, но также нужно принимать во внимание позицию Украины", - убежден он.