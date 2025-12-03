The Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио при переговорах с Россией

Предположительно, это связано с благосклонностью госсекретаря к Киеву, утверждает газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф совместно с предпринимателем Джаредом Кушнером оттеснили госсекретаря Рубио по вопросам урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила газета The Times.

По ее информации, отстранение госсекретаря от ведущей роли в диалоге, предположительно, произошло из-за благосклонности Рубио к Киеву. Вследствие этого Уиткофф и Кушнер фактически стали ведущими переговорщиками с Россией со стороны Вашингтона.