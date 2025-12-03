В Белгородской области из-за атаки FPV-дрона ВСУ на автомобиль ранена женщина

Ей оказали медицинскую помощь

БЕЛГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Женщина получила баротравму и ссадины лица в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины по автомобилю в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"В селе Муром Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. Самостоятельно в Шебекинскую ЦРБ обратилась женщина, находившаяся в машине. У нее диагностировали баротравму и ссадины лица. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в Грайвороне от удара дрона повреждены частный дом и автомобиль, а в результате атаки второго FPV-дрона повреждения получил коммерческий объект. "В селе Глотово Грайворонского округа от ударов FPV-дронов в трех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. В селе Мощеное дрон сдетонировал возле домовладения - повреждено остекление. Информация о последствиях уточняется", - отмечается в сообщении оперштаба.