ТАСС: в Сумской области СБУ проверяет руководство 225-го полка ВСУ

Этот полк участвовал в том числе во вторжении в Курскую область

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины в Сумской области проверяет руководство 225-го отдельного штрумового полка. Об этом ТАСС сообщили в росссийских силовых структурах.

"В подразделения, дислоцирующиеся в Сумской области, прибыли проверяющие из СБУ. Особо тщательно проверяют руководство 225-го ошп", - сказал собеседник агентства.

Этот полк участвовал в том числе во вторжении ВСУ в Курскую область.

Он добавил, что на участке наступления группировки войск "Север" в районе Андреевки противник провел три контратаки силами 225-го полка. Комплексным огневым поражением все атаки отражены, враг с потерями отошел на исходные позиции.