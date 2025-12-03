Рубио: США считают, что РФ и Украина стали ближе к мирному соглашению

Госсекретарь добавил, что американская администрация работает над сделкой уже 10 месяцев, пытаясь найти предложения, "с которыми могли бы жить обе стороны"

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года, однако для достижения конечной цели этого пока недостаточно. Такое мнение в интервью телеканалу Fox News выразил госсекретарь Марко Рубио.

Читайте также

Варианты мирного плана и сигналы Трампу: Ушаков рассказал о встрече в Кремле

"Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели. Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться", - сказал Рубио.

Он добавил, что администрация работает над сделкой уже 10 месяцев, пытаясь найти предложения, "с которыми могли бы жить обе стороны".

Госсекретарь подчеркнул, что последние шаги в этом процессе всегда будут самыми трудными, и соглашение должно "быть достигнуто скоро". Вашингтон оценивает, "стоит ли этому процессу уделять время в качестве посредника" или же пришло время сосредоточиться на других важных вопросах.

2 декабря российский лидер Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. Ключевая тема - урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.