Операторы БПЛА уничтожили вооружение и живую силу ВСУ в Гуляйполе

ВС РФ уничтожили миномет, гаубицу Д-30, укрепленную пулеметную позицию противника

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Операторы беспилотников Войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили миномет, гаубицу Д-30, укрепленную пулеметную позицию и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Движение групп противника, как рассказали в ведомстве, было выявлено в ночное время.

"После передачи координат цели были последовательно поражены расчетами ударных FPV-дронов. Точными ударами уничтожены миномет, буксируемое орудие Д-30, укрепленная пулеметная позиция и группы противника, пытавшиеся сменить позиции в темноте", - отметили в министерстве.

Там подчеркнули, что Гуляйполе с прилегающими лесопосадками находится под полным огневым контролем операторов БПЛА группировки войск "Восток", не позволяющих противнику перегруппироваться, вести прицельный огонь по российским штурмовым подразделениям, а также подтягивать резервы и подвозить боеприпасы.

Кроме того, добавили в Минобороны, в Днепропетровской области операторы разведывательных БПЛА группировки "Восток" выявили несколько пунктов управления украинскими беспилотниками.

"Координаты целей были оперативно переданы артиллерийским расчетам. По выявленным объектам нанесена серия прицельных ударов, в результате которых уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ, а также размещенное внутри оборудование и элементы связи, обеспечивавшие работу украинских беспилотных систем", - отметили в министерстве.