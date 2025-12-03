В Белгородской области при атаке на автомобиль погиб мужчина

Медики пытались спасти его, но травмы оказались несовместимы с жизнью

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Мужчина получил тяжелые ранения и впоследствии умер в Грайворонской ЦРБ в результате украинской атаки на автомобиль. Трагедия произошла в селе Гора-Подол, сообщает оперштаб Белгородской области.

"Тяжелые новости из Грайворонского округа. В селе Гора-Подол в результате целенаправленной атаки ВСУ на автомобиль мужчина получил тяжелые ранения. Медики Грайворонской ЦРБ до последнего пытались спасти его, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Транспортное средство уничтожено огнем", - говорится в сообщении.