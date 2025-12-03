ВГА Харьковской области: ВС РФ продвигаются к юго-западу от Купянска

Российские войска отрезают логистические пути ВСУ, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские войска продвигаются на юго-запад Купянска Харьковской области с целью отрезать логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Оскола. Об этом сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

2 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская армия приступила к ликвидации группировки из 15 батальонов ВСУ, заблокированных под Купянском на левом берегу Оскола. Он отметил, что Купянск - как правобережная, так и левобережная его часть - полностью находится в руках ВС РФ уже несколько недель, а полное освобождение соседнего населенного пункта Купянск-Узловой можно ожидать через несколько дней.

"Бои ведутся в селе Соболевка к западу от Купянска, что свидетельствует о динамичном продвижении армии России на юг и юго-запад с целью отрезать дополнительные логистические пути для вооруженных формирований Украины, расположенных на левой части берега реки Оскол, создав тактическую изоляцию, не позволяющую украинским боевикам совершать любые маневры", - сказал Лисняк.