Возгорание на нефтебазе и 102 БПЛА. Последствия ночной атаки на регионы РФ

Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на нефтебазе в Тамбовской области. Несколько резервуаров с топливом незначительно повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 26 БПЛА сбили над Белгородской областью, 22 - над Брянской, 21 - над Курской, 16 - над Ростовской, 7 - над Астраханской, 6 - над Саратовской, а также 4 - над Воронежской.

Последствия

Несколько резервуаров с топливом незначительно повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на нефтебазе в Тамбовской области, сообщил губернатор Евгений Первышов.

Работа аэропортов