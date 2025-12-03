Возгорание на нефтебазе и 102 БПЛА. Последствия ночной атаки на регионы РФ
06:29
Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на нефтебазе в Тамбовской области. Несколько резервуаров с топливом незначительно повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 26 БПЛА сбили над Белгородской областью, 22 - над Брянской, 21 - над Курской, 16 - над Ростовской, 7 - над Астраханской, 6 - над Саратовской, а также 4 - над Воронежской.
Последствия
- Несколько резервуаров с топливом незначительно повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
- Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на нефтебазе в Тамбовской области, сообщил губернатор Евгений Первышов.
Работа аэропортов
- Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Грозного, Магаса, Тамбова, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Ярославля.
- Ограничения сняли.