Над регионами России за ночь сбили 102 украинских БПЛА
04:08
обновлено 04:12
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских беспилотника над регионами России.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 26 БПЛА - над территорией Белгородской области, 22 БПЛА - над территорией Брянской области, 21 БПЛА - над территорией Курской области, 16 БПЛА - над территорией Ростовской области, 7 БПЛА - над территорией Астраханской области, 6 БПЛА - над территорией Саратовской области и 4 БПЛА - над территорией Воронежской области", - сообщили в военном ведомстве.