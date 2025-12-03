Над регионами России за ночь сбили 102 украинских БПЛА

Все беспилотники были самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских беспилотника над регионами России.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 26 БПЛА - над территорией Белгородской области, 22 БПЛА - над территорией Брянской области, 21 БПЛА - над территорией Курской области, 16 БПЛА - над территорией Ростовской области, 7 БПЛА - над территорией Астраханской области, 6 БПЛА - над территорией Саратовской области и 4 БПЛА - над территорией Воронежской области", - сообщили в военном ведомстве.