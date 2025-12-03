Бойцы "Запада" за сутки сбили 52 гексакоптера ВСУ Vampire

Уничтожены 13 станций радиоэлектронной борьбы противника

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск за прошедшие сутки сбили 6 беспилотников самолетного типа и 52 тяжелых ударных гексакоптеров Vampire ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

"Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами группировки сбиты в воздухе 6 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 52 тяжелых ударных гексакоптеров противника типа Vampire. Кроме того вскрыты и уничтожены 13 станций радиоэлектронной борьбы, 32 пункта управления беспилотной авиацией и 4 полевых склада боеприпасов", - сказал он.

В свою очередь офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов отметил, что в течение суток подразделения группировки уничтожили пять пунктов управления беспилотной авиацией противника.

"Операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделения войск беспилотных систем группировки пункт боепитания, склад материальных средств, станция спутниковой связи Starlink и беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - добавил Миськов.