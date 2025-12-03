Осужденный наемник рассказал, что ВСУ размещают иностранных военных в школах

В одной части школы продолжался учебный процесс, во второй были размещены военные

ЛУГАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Иностранных наемников на территории Украины размещают в школах, в которых продолжается учебный процесс. Об этом на допросе рассказал наемник из Чехии, гражданин Вьетнама, взятый в плен.

"В 60-ю бригаду ВСУ прибыли еще четыре иностранца. Подготовка длилась около двух месяцев. На территорию Украины прибыл через польско-украинскую границу 29 мая 2025 года. Размещали в здании одной из школ на территории Украины, в одной половине которой продолжался учебный процесс, во второй были размещены военные. Подготовка длилась около двух месяцев", - приводит слова наемника Telegram-канал прокуратуры ЛНР, где размещено видео его допроса.

Ранее Верховный суд ЛНР сообщал, что наемник из Чехии приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие на стороне украинских вооруженных формирований. Гражданин Вьетнама Хан Мин Тран проживал в Праге. Завербовался через иностранный легион, служил пулеметчиком в ВСУ.

Наемническую деятельность пресекло УФСБ России по ЛНР совместно с УФСБ России по Московскому военному округу.