ВГА Харьковской области: военные ВСУ массово отказываются выполнять приказы

Украинские солдаты психологически устали от боевых действий, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Военные вооруженных формирований Украины массово отказываются выполнять приказы командиров в Харьковской области, психологически устав от боевых действий. Об этом заявил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"В вооруженных формированиях Украины наблюдается деградация морально-психологического состояния личного состава. Военнослужащие проявляют психоэмоциональную истощенность из-за длительных боевых действий, что приводит к массовым отказам от выполнения приказов", - сказал Лисняк.