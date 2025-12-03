ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВГА Харьковской области: военные ВСУ массово отказываются выполнять приказы

Украинские солдаты психологически устали от боевых действий, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк
12:06
обновлено 12:14

ЛУГАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Военные вооруженных формирований Украины массово отказываются выполнять приказы командиров в Харьковской области, психологически устав от боевых действий. Об этом заявил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"В вооруженных формированиях Украины наблюдается деградация морально-психологического состояния личного состава. Военнослужащие проявляют психоэмоциональную истощенность из-за длительных боевых действий, что приводит к массовым отказам от выполнения приказов", - сказал Лисняк. 

