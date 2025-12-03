Боец Шрам: ВС РФ в ближнем бою в Доброполье зачистили опорный пункт ВСУ

Штурмовик 37-й гвардейской бригады группировки войск "Восток" рассказал, что в процессе зачистки завязался бой

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Штурмовики РФ в населенном пункте Доброполье Запорожской области в ближнем бою зачистили опорный пункт ВСУ, рассказал ТАСС штурмовик 37-й гвардейской бригады группировки войск "Восток" с позывным Шрам.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Подходили к опорнику, был контакт. Завязался бой. Я из гранатомета повредил им [ВСУ] БК (боекомплект - прим. ТАСС). Одного убил, второго в стрелковом бою положили. Еще двое убежали, бросили БК", - сказал штурмовик.

Он добавил, что боекомплекта на опорном пункте было очень много. В частности, боеприпасы для гранатометов и патроны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Доброполье в Запорожской области.