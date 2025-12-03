Боец Ширяев подобрался к пулеметному расчету ВСУ и ликвидировал пять военных

В Минобороны также рассказали о младшем лейтенанте Андрее Артемьеве, который организовал штурмовую операцию и помог преодолеть укрепленную линию обороны противника

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Младший сержант ВС России Михаил Ширяев скрытно подобрался к пулеметному расчету противника и лично ликвидировал пятерых украинских военных во время штурма опорного пункта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В условиях плохой видимости Михаил обнаружил скрытую позицию пулеметного расчета противника, скорректировал огонь гранатометчика и скрытно выдвинулся к опорному пункту. После огневого воздействия гранатометчика младший сержант Ширяев стремительно приблизился к объекту, воспользовавшись внезапностью, и огнем из стрелкового оружия уничтожил до пяти боевиков ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны также рассказали о младшем лейтенанте Андрее Артемьеве, который организовал успешную штурмовую операцию и помог преодолеть укрепленную линию обороны противника. "При проведении штурма Андрей грамотно организовал наступление, вынудив противника вскрыть свое местоположение, что позволило нанести ему огневое поражение. В результате предпринятых действий удалось преодолеть укрепленную линию обороны противника и выполнить поставленную задачу", - сообщили в Минобороны.

Там отметили, что смелость и отвага Артемьева позволили выполнять боевую задачу, не допустив потерь личного состава.