Военная операция на Украина. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:34
Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев, солдаты которого заявляли о якобы остановке продвижения ВС РФ под Гуляйполем, ни разу не был на этом направлении, и называть его спасителем нельзя. Об этом заявили ТАСС в российских силовых структурах.
Российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ четыре украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
Женщина получила баротравму и ссадины лица в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины по автомобилю в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
