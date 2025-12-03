Трансляция

Военная операция на Украина. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев, солдаты которого заявляли о якобы остановке продвижения ВС РФ под Гуляйполем, ни разу не был на этом направлении, и называть его спасителем нельзя. Об этом заявили ТАСС в российских силовых структурах.

Российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ четыре украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Женщина получила баротравму и ссадины лица в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины по автомобилю в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Основные события 4 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.