Военная операция на Украина. Онлайн

21:00
обновлено 21:34
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев, солдаты которого заявляли о якобы остановке продвижения ВС РФ под Гуляйполем, ни разу не был на этом направлении, и называть его спасителем нельзя. Об этом заявили ТАСС в российских силовых структурах.

Российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ четыре украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Женщина получила баротравму и ссадины лица в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины по автомобилю в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Основные события 4 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:16

ВСУ атаковали электроэнергетическую инфраструктуру Запорожской области, без света остались более 2 тыс. человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

21:09

Вооруженные силы Украины совершили три атаки на территорию Донецкой Народной Республики за сутки, выпустив три боеприпаса. 

20:45

Младший сержант ВС России Михаил Ширяев скрытно подобрался к пулеметному расчету противника и лично ликвидировал пятерых украинских военных во время штурма опорного пункта.

