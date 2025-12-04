ТАСС: у Алексеевки Сумской области уничтожена группа спецроты ВСУ

Противник провел безуспешную контратаку силами спецроты 225-го отдельного штурмового полка, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Боевая группа спецроты 225-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожена при попытке контратаки у Алексеевки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"В районе Алексеевки противник провел одну контратаку силами спецроты 225-го отдельного штурмового полка, успеха не имел. В ходе стрелкового боя боевая группа противника полностью уничтожена", - сказал собеседник агентства.