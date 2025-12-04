Группировка "Север" уничтожила четыре автомобиля ВСУ в Харьковской области

Цели поразили операторы ударных дронов войск беспилотных систем группировки

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Операторы ударных дронов войск беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили четыре единицы автотранспорта, перевозившие пехоту и боекомплекты для нужд ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Расчет войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" сорвал ротацию и уничтожил пикап ВСУ, задействованный в подвозе продуктов и боекомплекта к позициям противника в Харьковской области", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве также сообщили, что операторы 11-го армейского корпуса в ходе дальнейшего выполнения боевых задач уничтожили еще два пикапа, которые перевозили украинских военных, а также продукты и боекомплект.

В министерстве добавили, что очередной автомобиль ВСУ был уничтожен в ночное время благодаря наличию у беспилотника тепловизионной камеры и оптоволоконной связи.