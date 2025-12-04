ВС РФ спасли тещу американского военкора от ВСУ в Алексеевке

Мать жены американского военного журналиста Патрика Ланкастера рассказала, что украинские боевики обстреливали сельчан с русскими фамилиями и их дома

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мать жены американского военного журналиста Патрика Ланкастера была спасена российскими войсками от угрозы расправы боевиков ВСУ в ходе освобождения села Алексеевка в ДНР. Об этом сам Ланкастер сообщил ТАСС.

"После того как мы много месяцев не общались с матерью моей жены, мы подумали, что она погибла. Но, слава Богу, когда российская армия выгоняла украинские войска из ее деревни, они нашли ее в разгар боя и спасли ее, ее мужа и множество собак, которых она приютила после того, как их хозяева были убиты. Она рассказала нам, как иностранные наемники и украинские военные стреляли в мирных жителей, избили ее и сожгли ее дом. Ее жизнь была спасена российской армией", - сказал он.

Ланкастер отметил, что из-за действий ВСУ его теща потеряла уже два дома с 2014 года. "Первый дом был обстрелян украинскими войсками в Донецке в 2014 году. Она снова потеряла все. Сейчас семья пытается купить ей новый дом подальше от линии фронта", - добавил он.

Как рассказала сама женщина, украинские боевики обстреливали сельчан с русскими фамилиями и их дома. "Они бомбили, потому что: "Вы ждуны, вы ждете Россию". Хотя некоторые просто не хотели уходить, осталось несколько семей, но украинским солдатам все равно надо было их уничтожить", - сообщила теща Ланкастера.

12 июня 2025 года Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Алексеевка Донецкой Народной Республики.