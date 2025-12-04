Комбат ВС РФ: российские военные заходили в Красноармейск без маскировки

Тельман Уралбаев рассказал, что бойцы группировки "Центр" передвигались ночью по нагретой дороге

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бойцы группировки "Центр" заходили ночью в тыл ВСУ в Красноармейске без маскировки, слившись с нагретым асфальтом. Об этом рассказал командир 1-го мотострелкового батальона Тельман Уралбаев.

"Задача была зайти в Шахтерский район. Действовали по-разному. И днем действовали, и по два человека, и по одному, и по три человека пытались зайти. Выбрали тактику действия, когда ночью нагретая дорога была и человек тоже без пончо, без антидроновых одеял выходил просто на дорогу, сливался с дорогой и шел. Смело шел, и заходили так мелкими группами. Там накапливались и дальше начинали штурмовать, зачищать улицу, дом за домом", - сказал он на видео Минобороны России.

Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Красноармейск - один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, активная фаза возобновилась весной этого года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, в настоящее время - около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. После полного перехода под российский контроль ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.