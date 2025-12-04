Бойцы "Востока" уничтожили бронемашины Humvee и Senator ВСУ в районе Гуляйполя

В Минобороны подчеркнули, что работа расчетов войск беспилотных систем группировки помогает штурмовикам расширять зону контроля и закрепляться на освобожденных территориях

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Операторы ударных дронов войск беспилотных систем группировки войск "Восток" уничтожили боевые бронированные машины (ББМ) Humvee и Senator противника в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"В ходе "свободной охоты" на маршруте движения операторы дронов уничтожили бронированный Humvee с живой силой внутри, а также точным ударом добили ББМ Senator, который ранее подорвался на мине. Часть техники противника была поражена уже в городской черте Гуляйполя, куда подразделения ВСУ пытались перебросить резервы", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что работа расчетов войск беспилотных систем группировки войск "Восток" значительно помогает штурмовым подразделениям расширять зону контроля и закрепляться на освобожденных территориях.