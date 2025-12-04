Операторы беспилотников сорвали ротацию ВСУ на константиновском направлении

Расчеты FPV-дронов уничтожили пикап с живой силой противника, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников Южной группировки войск сорвали попытку ротации военнослужащих ВСУ на константиновском направлении, уничтожив наземный робототехнический комплекс и пикап. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Подразделением войск беспилотных систем, действующим в составе Южной группировки войск, сорвана попытка ротации военнослужащих ВСУ на константиновском направлении СВО. В частности, расчетами FPV-дронов уничтожен пикап ВСУ с живой силой противника", - информировали в ведомстве.

Там добавили, что на этом же направлении ВСУ предприняли попытку доставки боеприпасов и продовольствия на свои передовые позиции с использованием наземного роботехнического комплекса. Однако он был своевременно обнаружен и уничтожен оператором войск беспилотных систем.