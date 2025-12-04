Пушилин: ВСУ тормозят восстановление Артемовска

В регионе планируют обустроить 400 общественных пространств к 2030 году, указал глава ДНР

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не дают завести гражданские службы в Артемовск и Соледар, тормозят процессы восстановления этих населенных пунктов. Об этом сообщил на форуме "Мы вместе - 2025" глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Артемовск или Соледар, достаточно давно освобождены населенные пункты. Но приступить к работам и даже просто завести гражданские службы пока не получается. Это наносит свой отпечаток и притормаживает некоторые процессы, которые в других населенных пунктах уже запустились в полной мере", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что власти ДНР стараются помочь жителям Артемовска с оформлением документов и положенных выплат. Также глава региона отметил, что в других населенных пунктах, в зависимости от оперативной обстановки, уже занялись вопросами восстановления. В частности, в Авдеевке начались полномасштабные строительные работы совместно с регионами-шефами, а в Курахово - идет восстановление теплового контура.

Также Пушилин сообщил, что в регионе с 2022 года были восстановлены 20 тыс. домов и социальных объектов, идет восстановление еще 15 тыс. К 2030 году планируется обустроить 400 общественных пространств.

Артемовск, расположенный на севере ДНР, был освобожден в мае 2023 года. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, мощным форпостом Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года. Битва стала одним из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года. До начала боев в городе проживали около 72 тыс. человек.

О форуме

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф".

