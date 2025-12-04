Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 275 военнослужащих в зоне СВО

Силами группировки войск "Север" противник потерял более 155 человек

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 275 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 155 человек, от действий группировок "Запад" - до 210, "Южная" - до 150, "Центр" - до 490, на направлении "Восток" - свыше 215 и "Днепр" - более 55 военнослужащих.

В ведомстве также сообщили, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка и Варачино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Вильча, Старица и Лиман. ВСУ потеряли 4 боевые бронированные машины, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 10 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и 3 склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Кучеровка, Куриловка, Богуславка, Новоплатоновка Харьковской области, Яровая и Дробышево в ДНР. ВСУ потеряли танк, 2 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 5 боевых бронированных машин, из них 4 западного производства, 14 автомобилей и 4 склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Южная" нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Платоновка, Закотное, Бересток, Петровское, Константиновка и Степановка в ДНР. ВСУ потеряли 3 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и 4 склада материальных средств.

"Центр", "Восток" и "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад Нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гришино, Сергеевка, Торское, Вольное, Светлое, Торецкое, Белицкое, Димитров в ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили три боевые бронированные машины, из них две западного производства, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, пять автомобилей, а также реактивная пусковая установка Heron производства Хорватии и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град".

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады теробороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Воздвижевка, Доброполье, Варваровка, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. Противник потерял 6 боевых бронированных машин и 16 автомобилей.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степногорск Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены 18 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы, орудие полевой артиллерии, 5 складов боеприпасов и материальных средств.