Боец Жук: штурмовики "Востока" вошли в Зеленый Гай по незаминированным проходам

Противник не ожидал, что ВС РФ пойдут с востока, рассказал оператор БПЛА 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Штурмовики РФ воспользовались незаминированными участками для захода в населенный пункт Зеленый Гай. Как рассказал ТАСС оператор БПЛА 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Жук, эти участки находились там, где ВСУ не ждали движения российских сил.

"Минных заграждений почти не было, потому что противник не ожидал, что мы пойдем с востока, и те ставил их там. А мы вошли", - сказал оператор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зеленый Гай в Запорожской области.